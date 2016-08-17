В Британии одобрено строительство крупнейшей в мире фермы ветряных электростанций

Правительство Великобритании одобрило строительство прибрежной ветряной электростанции Hornsea Project Two, которая станет крупнейшей в мире, передает Bloomberg.

Ведущий застройщик, компания Dong Energy, получила разрешение от секретаря департамента бизнеса и энергетики Грега Кларка на строительство фермы ветряных электростанций мощностью 1,8 ГВт. На ее сооружение понадобятся инвестиции в объеме 6 млрд фунтов ($7,8 млрд).

Читайте такжеБритания после пятилетнего перерыва возобновляет добычу сланцевого газа"Великобритания является мировым лидером в области ветряных электростанций, и мы намерены сделать эту сферу одной из ведущих направлений для инвестиций в отношении возобновляемых источников энергии, что означает рабочие места и экономический рост по всей стране", - сказал Кларк.

Hornsea Project Two станет лидером по мощности среди ветряных электростанций в мире, обойдя проект Hornsea Project One, одобренный в начале этого года.

Правительство Британии задержало свое решение по Hornsea с июня, что давало дополнительное время для изучения влияния проекта на популяции морских свиней.

Департамент по вопросам продовольствия и сельского хозяйства окружающей среды страны предложил большую площадь южной части Северного моря закрыть для работ по ветряным проектам.