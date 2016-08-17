"Укргазвыдобування" выиграло суд у компании нардепа Онищенко

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування» с помощью суда разорвала подписанный в ноябре 2007 года договор о совместной деятельности (СД) с компанией «Надра Геоцентр», которую связывают с бежавшим из Украины депутатом Александром Онищенко.

Об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного хозяйственного суда от 9 августа.

В документе сообщается, что представители прокуратуры предоставили данные о реализации компанией «Надра Геоцентр» природного газа по цене ниже рыночной.

Читайте такжеБеглец Онищенко собирается обращаться в Евросуд по правам человекаВ частности, с января 2014 года по июнь 2015 года компания реализовала 426,1 млн куб. м газа на сумму 1,917 млрд гривень (по ценам, указанным в аукционных свидетельствах и налоговых накладных), тогда как рыночная стоимость этого газа составляла - 3,084 млрд гривень (согласно выводу экспертизы). В результате, как отмечает Генпрокуратура, оператор СД - «Надра Геоцентр» недополучил 1,166 млрд грн.

Также указывается, что «Укргазвыдобування» инициировала иск по разрыву договора СД тем, что "Надра Геоцентр" не выполнило инвестиционные обязательства по установке узлов учета газа, а также несвоевременно уплачивало налоговые обязательства.

Взносом "Укргазвыдобування" в договор СД с "Надра Геоцентр" были 37 скважин стоимостью 107 млн грн, взносом "Надра Геоцентр" - имущество и денежные средства в размере 209,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организаторов схемы хищения средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с «Укргазвыдобування», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Александра Онищенко – главного фигуранта газовой схемы. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В конце июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении народному депутату Онищенко. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 (совершение преступления группой лиц или преступной организацией), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч.2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.