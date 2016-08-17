Ривненская АЭС планирует с 18 августа вывести в плановый ремонт четвертый энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", планирует с 18 августа вывести в планово-предупредительный ремонт энергоблок № 4.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Вывод энергоблока № 4 в средний планово-предупредительный ремонт запланирован на 18 августа 2016 г.",- говорится в сообщении.

Также сообщается, что данный ремонт продлится 52 дня.

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"Мощность энергоблока №4 с реактором типа ВВЭР-1000 составляет 64% от номинального показателя", - также сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, третий энергоблок Ривненской АЭС с 10 мая по 8 августа 2016 года находился в ремонте из-за неплотности в системе охлаждения статора генератора.

16 августа на атомных электростанциях Украины было выработано 192,35 млн кВт-ч электроэнергии.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.