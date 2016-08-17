Госатомрегулирования начало проверку блока №2 Запорожской АЭС для продления строка его эксплуатации

Государственная инспекция по ядерному регулированию начала инспекционное обследование готовности к продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Запорожской АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС на своей странице в сети Facebook.

Начальник управления по работе с общественностью Сергей Шимчев сообщил о начале работы комиссии Госатомрегулирования на втором энергоблоке Запорожской АЭС.

Также, по его словам, перед проверкой были проведены мероприятия по повышению безопасности, модернизации, реконструкции и техническому переоснащению первого и второго энергоблоков.

Как сообщал УНИАН, госкомпания "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

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В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

17 июля 2015 года Запорожская АЭС направила в Госатомрегулирование комплексный анализ безопасности энергоблока №2 для продления его эксплуатации. Как отмечают на станции, предоставленный отчет позволяет сделать вывод, что проект энергоблока, технические средства и административные мероприятия по защите сооружений, систем и элементов обеспечивают безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию энергоблока №2.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.