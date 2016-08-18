Цена нефти Brent снижается, но держится выше отметки $49

На мировых торгах в четверг, 18 августа, нефть Brent подешевела, поскольку перспектива рекордного показателя добычи в Саудовской Аравии оказала давление на рынки, а трейдеры зафиксировали прибыль после практически постоянного ралли в августе, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на нефть Brent торговались по $49,66 за баррель, на 0,38 процента ниже предыдущего закрытия.

Между тем, фьючерсы на американскую марку нефти WTI пока демонстрируют нулевую динамику, держатся у отметки $46,77 за баррель.

Читайте такжеMorgan Stanley прогнозирует падение стоимости Brent до $40Саудовская Аравия - ведущий экспортер нефти намекает на возможное наращивание поставок топлива в августе до нового максимума, который будет выше июльского показателя в 10,67 миллиона баррелей в сутки, что стало рекордно высоким объёмом в истории страны, в преддверии сложных переговоров о заморозке уровня добычи чёрного золота в мире.

Стоимость нефти достигла почти $50 за баррель днём ранее, поддерживаемая вероятностью заморозки или даже уменьшения добычи после запланированной в сентябре встречи стран ОПЕК.

Аналитики Citi предупредили о рисках ралли цен главным образом на фоне возможности переговоров, учитывая, что состоявшиеся ранее в 2016 году аналогичные встречи не принесли результатов.