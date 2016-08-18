Четвертый энергоблок Ривненской АЭС отключен от сети для проведения планового ремонта

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №4 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«18 августа 2016 энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта», - говорится в сообщении.

Читайте такжеГосатомрегулирования: Российская пропаганда пытается напугать украинцев фейками о "ядерном могильнике"Также сообщается, что длительность ремонта составит 52 дня, за это время планируется провести средний ремонт реактора с частичной перегрузкой ядерного топлива, ремонт турбоагрегата, капитальный и текущие ремонты главных циркуляционных насосов и другие работы.

«Будет также проведен ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности и продление срока эксплуатации, а именно замена нейтронно-измерительных каналов системы внутриреакторного контроля и обследование контрольно-измерительных приборов», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, по состоянию на 18 августа в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1790 МВт.

Как сообщал УНИАН, третий энергоблок Ривненской АЭС с 10 мая по 8 августа 2016 года находился в ремонте из-за неплотности в системе охлаждения статора генератора.

17 августа пресс-служба «Энергоатома» сообщила о том, что Ривненская АЭС планирует с 18 августа вывести в планово-предупредительный ремонт энергоблок №4.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.