Южно-Украинская АЭС подключила к сети после ремонта первый энергоблок

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подключила к сети энергоблок №1 после проведения среднего планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«18 августа 2016 года энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС был подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта», - говорится в сообщении.

Читайте также"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии почти до 23 миллиардовТакже сообщается, что оборудование энергоблоков №2 и №3 работает без замечаний в заданном режиме.

«Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений… выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети 24 июня 2016 для проведения среднего планового ремонта.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).