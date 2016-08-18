Цена нефти превысила психологическую отметку $50 и снова обвалилась

На торгах в четверг, 18 августа, цена нефти Brent впервые с 5 июля превысила психологическую отметку $50, после чего снизилась до $49,98, согласно данным Интерконтинентальной биржи.

Читайте такжеMorgan Stanley прогнозирует падение стоимости Brent до $40Как сообщал УНИАН, с начала торгов 18 августа нефть Brent подешевела, поскольку перспектива рекордного показателя добычи в Саудовской Аравии оказала давление на рынки, а трейдеры зафиксировали прибыль после практически постоянного ралли в августе. Фьючерсы на нефть Brent торговались по $49,66 за баррель, на 0,38 процента ниже предыдущего закрытия. Между тем, фьючерсы на американскую марку нефти WTI пока демонстрируют нулевую динамику, держатся у отметки $46,77 за баррель.

Стоимость нефти достигла почти $50 за баррель 17 августа, поддерживаемая вероятностью заморозки или даже уменьшения добычи после запланированной в сентябре встречи стран ОПЕК.