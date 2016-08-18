"Энергоатом" подписал договор с компанией URENCO на поставку обогащённого урана для украинских АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подписала договор с британско-немецко-голландской компанией URENCO на поставку обогащенного урана на завод американской компании Westinghouse, которая будет производить из него ядерное топливо для украинских АЭС.

Об этом на пресс-конференции, посвященной подписанию договора, сказал президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

"Мы подписали контракт на поставки обогащённого уранового продукта для украинских АЭС. Этот продукт на протяжении трех лет будет поставляться на завод компании Westinghouse в Швеции, где из него будет производиться топливо для наших АЭС", - сказал он.

По его словам, URENCO была выбрана победителем на тендере, поскольку имела наилучшее ценовое предложение.

Также Недашковский отметил, что таким образом "Энергоатом" активно работает над диверсификацией не только ядерного топлива, но и ядерных материалов. Кроме того, компания намерена диверсифицировать услуги по транспортировке ядерных материалов.

Исполнительный директор по закупкам ядерного топлива и информационного обеспечения "Энергоатома" Ольга Кравец рассказала, что контрактом с URENCO предусмотрено гарантированная поставка двух партий обогащённого урана на завод Westinghouse ежегодно и двух в случае необходимости. По ее словам, в тендере принимали участие 5 компаний.

В свою очередь гендиректор URENCO Томас Хаберле рассказал, что конкуренция на тендере была достаточно серьезной, однако его компания смогла выиграть благодаря лучшему предложению.

При этом он отметил, что URENCO занимает треть мирового рынка по услугам обогащения урана, а заводы и установки компании работают в трех странах – Германии, Голландии и Британии.

По его словам, URENCO имеет возможность закупать уран для обогащения из разных стран.

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Как сообщает пресс-служба компании-оператора АЭС, URENCO и "Энергоатом" уже имеют успешный опыт двустороннего сотрудничества, например, в 2010 году были осуществлены поставки обогащенного урана на заводы Westinghouse для производства ядерного топлива для украинских АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

URENCO – мировой провайдер услуг по обогащению урана для нужд ядерной энергетики. Компания имеет производственные мощности в Британии, Голландии, США и Германии. URENCO использует собственную технологию центрифугирования, что позволяет предоставлять безопасные и экономически рентабельные услуги по обогащению урана для мирных целей.