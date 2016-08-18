Украина сократила добычу нефти и газового конденсата почти на 10%

Украина за 7 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила добычу нефти и газового конденсата на 9,8% - до 1,28 миллиона тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, за отчетный период предприятия Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" сократили добычу нефти и газового конденсата на 9,1% - до 1,18 миллиона тонн.

Также сообщается, что в июле добыча нефти и конденсата по Украине упала на 9,2% - до 184,1 тысячи тонн.

Читайте такжеКабмин до марта 2017 года создаст две компании для обслуживания газовой отрасли

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2015 году сократилась по сравнению с 2014 годом на 11,8% – до 1,801 миллиона тонн.

По данным Госстата, добыча нефти в Украине в январе-июне 2016 года (без учета аннексированного Россией Крыма и зоны АТО) сократилась по сравнению с январем-июнем 2015 года на 11,6% – до 822 тысяч тонн.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" за 7 месяцев 2016 года сократила добычу нефти на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 763 тысяч тонн. Несмотря на это, компания планирует нарастить добычу за счет технического переоснащения, в том числе применения электрических центробежных насосов.