Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии на 9%

Украина за январь-июль 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила экспорт электроэнергии на 9% - до 2,460 миллиарда кВт-ч.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в июле текущего года сократился по сравнению с июлем 2015 года на 40,3% - до 271,3 миллиона кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июне 2016 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 21,5% - до 2,189 миллиарда кВт-ч.

При этом экспорт электроэнергии крупнейшей частной энергетической компанией ДТЭК по итогам января-июня 2016 года вырос на 24,5% - до 2,178 миллиарда кВт-ч.

По данным госкомпании-оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго", экспортом электроэнергии занимаются компании "ДТЭК Павлоградуголь", "ЭРУ Трейдинг" и "Донбасэнерго".