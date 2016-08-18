Запорожская АЭС завершает мероприятия по подготовке к продлению сроков эксплуатации блоков №1 и №2

Запорожская атомная электростанция завершает мероприятия по подготовке к продлению сроков эксплуатации блоков №1 и №2 станции, говорится в сообщении Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"Вопросы продления эксплуатации в сверхпроектный срок энергоблоков №1 и №2 Запорожской АЭС решаются параллельно и практически одновременно. Не только на первом, но и на втором энергоблоке запланированные работы по модернизации и реконструкции оборудования выходят на финишную прямую", - сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, после проделанной за последние годы работы в части модернизации и замены электрического оборудования, автоматики, программно-технических комплексов сейчас оба энергоблока существенно улучшили свои технические характеристики и стали гораздо более современными и надёжными.

"Сегодня мы можем говорить о более совершенном оборудовании нового поколения, которое не только удобно в управлении и контроле в процессе эксплуатации, но и обладает гораздо большими возможностями в части диагностики отказов, отклонений или неисправностей данного оборудования", – подчеркнул и.о. начальника энергоблока №2 Алексей Доронин, слова которого приводятся в сообщении.

По информации "Энергоатома", на линии цеха тепловой автоматики и измерений на втором блоке производилась замена оборудования унифицированного комплекса технических средств на программно-технический комплекс по системам безопасности, системам нормальной эксплуатации реакторного и турбинного отделений. Выполнена замена программно-технического комплекса на аварийной и предупредительной защитах. Полностью заменена автоматическая система управления турбиной.

Электрический цех выполнил замену 6-киловольтных выключателей, комплекта трансформаторов подстанции собственных нужд систем безопасности.

Продолжаются мероприятия, связанные с поставарийным мониторингом ситуации (ПАМС). На блоке установлено оборудование, способное эффективно работать в жёстких условиях - как во время аварийных ситуаций, так и в процессе их ликвидации.

Также сообщается, что продолжаются работы по квалификации оборудования, трубопроводов, арматуры на сейсмоустойчивость, их выполняют служба главного специалиста по энергетическим реакторам и персонал эксплуатационного подразделения. На блок поставлено оборудование, способное поддерживать его работоспособность в условиях длительного обесточивания.

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Как сообщал УНИАН, госкомпания "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

17 июля 2015 года Запорожская АЭС направила в Госатомрегулирования комплексный анализ безопасности энергоблока №2 для продления его эксплуатации. Как отмечают на станции, предоставленный отчет позволяет сделать вывод, что проект энергоблока, технические средства и административные мероприятия по защите сооружений, систем и элементов обеспечивают безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию энергоблока №2.

17 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию начала инспекционное обследование готовности к продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Запорожской АЭС.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.