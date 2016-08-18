"Одессагаз" из-за остановки ОПЗ отправляет в неоплачиваемые отпуска большую часть персонала: прием граждан прекращен

Компания "Одессагаз" (Одесса), осуществляющая транспортировку и подачу природного газа в регионе, заявляет о вынужденной отправке в неоплачиваемый отпуск большей части персонала из-за остановки одного из крупнейших предприятий химической промышленности Украины Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в заявлении администрации, размещенном на сайте предприятия.

В нем отмечается, что в связи с остановкой ОПЗ и незапланированным уменьшением объема транспортировки природного газа по Одесской области на 80%, в "Одессагазе" сложилось крайне тяжелое финансово-экономическое положение.

"Возник дефицит средств для надлежащей эксплуатации системы газоснабжения Одесской области и Одессы. В результате администрация ПАО "Одессагаз" вынуждена отправить большинство персонала в бессрочный отпуск без сохранения заработной платы", - сказано в заявлении.

Отмечается, что "Одессагаз" также прекращает прием граждан на абонентских участках. При этом, аварийное обслуживание системы газоснабжения службой "104" остается без изменений.

"О восстановлении стабильной работы предприятия будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 миллиарда гривень, или 500 миллионов долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля, однако 18 июля стало известно, что конкурс сорван из-за отсутствия заявок инвесторов.

20 июля "Укртрансгаз" ограничил поставки газа для ОПЗ до погашения долгов за транспортировку топлива, а уже через неделю, 28 июля, компания-оператор газотранспортной системы подала иск в суд на ОПЗ. По данным "Укртрансгаза", долг ОПЗ за газ достиг 434 миллионов гривень. Рассмотрение этого иска назначено в Хозяйственном суде Одесской области на 25 августа 2016 года.

11 августа заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что завод был остановлен, после чего пресс-служба "Укртрансгаза" сообщила, что ОПЗ самостоятельно прекратил потребление газа.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.