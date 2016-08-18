Реализация "Турецкого потока" будет иметь негативные последствия для Украины - Коболев

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью одному из национальных телеканалов.

"Для Украины реализация этого проекта будет иметь негативные последствия, не такие большие как от «Северного потока», но потеря приблизительно 15 млрд. куб. м транзита с 70 млрд. куб. м текущих – это очень большая сумма", - сказал Коболев.

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Также Коболев подчеркнул трудности реализации "Турецкого потока", которые состоят в сложных и непостоянных политических отношениях между Россией и Турцией, вместе с тем, глава "Нафтогаза" сказал, что российская сторона уже закупила все трубы для начала строительства.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года между Москвой и Анкарой была достигнута договоренность о строительстве газопровода между Россией и Турцией по дну Черного моря. Проект, названный "Турецким потоком", предполагал прокладку четырех ниток общей мощностью 63 млн кубометров газа в год. Изначально планировалось, что 16 млн кубометров будет поставляться в Турцию, остальной объем намечено распределить через газовый узел на границе с Грецией.

После конфликта между Москвой и Анкарой из-за сбитого российского самолета в ноябре 2015 года реализация проекта была приостановлена.

26 июля 2016 года Турция объявила о готовности приступить к строительству первой нитки газопровода "Турецкий поток".

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Министр экономики страны Нихат Зейбекчи заявил, что "существуют политические решения об урегулировании вопроса по дальнейшей реализации проекта". По его словам, тема строительства черноморского газопровода сейчас обсуждается на переговорах с российской стороной.

10 августа Президент России Владимир Путин заявил, что строительство первой части газопровода "Турецкий поток" в обход Украины для нужд Турции может начаться "в самое ближайшее время", строительство второй части для поставок в ЕС - будет согласовано с Еврокомиссией.