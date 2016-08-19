"Нафтогаз" приобщит к иску против "Газпрома" материалы о понижении давлении газа на восточной границе Украины

Также "Нафтогаз" приобщит к этим документам материалы о понижении Россией давления газа на восточной границе Украины, которое имело место в конце июля 2016 года.

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев в интервью одному из национальных телеканалов.

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"До этого (приобщение претензий о понижении давления газа со стороны России – УНИАН) дойдет 26 августа, когда "Нафтогаз" будет подавать последнее представление, то есть перечень информационных материалов для арбитража по нашему иску по транзиту природного газа", -сказал он.

Также Коболев добавил, что это последний момент, когда "Нафтогаз" может предоставить материалы и данные о понижении давления будут в них включены.

"Действительно имела место ситуация падения давления газа на восточной границе Украины со стороны России в конце июля. На сегодня ситуация выровнялась и давление соответствует минимальной норме", - также добавил глава "Нафтогаза".

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также сообщалось, что "Нафтогаз" намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

В середине марта текущего года "Газпром" увеличил исковые требования к "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже до 31,759 млрд долл. с 29,2 млрд долл. В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценивал общую сумму претензий к российскому "Газпрому" в 30 млрд долл.

В начале июля Коболев сообщил, что слушания в арбитражном суде Стокгольма по контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" на поставку газа начнутся в конце сентября, а по транзитному контракту - в конце ноября 2016 года.

2 августа Коболев заявил, что сумма претензий "Нафтогаза Украины" по искам к российскому газовому монополисту "Газпром", которые рассматриваются в Стокгольмском арбитраже, превышает 26,6 млрд долларов.