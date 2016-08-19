Цена нефти превысила $51, достигнув максимума восьми недель

На мировых торгах в пятницу, 19 августа, цена нефти Brent превысила $51 за баррель - максимум за восемь недель, и может показать рост седьмые торги подряд, так как надежды на то, что основные нефтепроизводители сумеют договориться о мерах поддержки цен, подогрели настроение участников рынка, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на нефть Brent торговались по $51,13 за баррель, на 0,45% выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI повысились на 0,89 процента, до $48,65 за баррель.

Читайте такжеMorgan Stanley прогнозирует падение стоимости Brent до $40"Цены на нефть растут за счёт снижения запасов в США и оптимизма на рынке, который поддерживается переговорами ОПЕК", - сказал трейдер из Гонконга.

Министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву ранее отмечал, что хотя сокращение добычи нефти ОПЕК маловероятно, но есть надежда, что встреча производителей в Алжире в сентябре поможет стабилизировать цены.