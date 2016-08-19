Очередные переговоры Беларуси и "Газпрома" о цене газа закончились ничем

«Ход сотрудничества в газовой сфере» обсудили 18 августа в центральном офисе ПАО «Газпром» председатель правления компании Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, передают «Белорусские новости».

«Отмечено, что «Газпром» обеспечивает надежное газоснабжение республики, поставляя газ в необходимом белорусским потребителям объеме. В январе—июле 2016 года поставки составили 10,3 млрд. куб. м газа», — говорится в пресс-релизе «Газпрома».

О достигнутых на встрече договоренностях в релизе не сказано ничего.

Читайте такжеСумма претензий "Нафтогаза" по искам к "Газпрому" составляет почти $27 миллиардовПредыдущая встреча Миллера и Семашко, о которой объявлялось официально, прошла 7 июня. Тогда обсуждались «актуальные вопросы взаимодействия «Газпрома» и Беларуси». Об итогах переговоров тоже не было сказано ни слова. В пресс-релизе речь, как и сейчас, шла о выполнении российской стороной своих обязательств перед белорусскими потребителями, бесперебойном транзите газа.

Между тем, Минск и Москва, по-разному трактуя нормативно-правовую базу, уже много месяцев спорят о цене на газ. Белорусская сторона безуспешно настаивает на ее снижении и платит по справедливым, на ее взгляд, расценкам. В результате, как считает российская сторона, к началу лета образовался долг, превышающий 200 млн долларов США. Для якобы стимулирования погашения долга Москва в третьем квартале сократила поставки нефти на белорусские НПЗ.