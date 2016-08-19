АМКУ готов обратиться в суд, чтобы заставить "Газпром" уплатить штраф в 85 миллиардов гривень

Антимонопольный комитет Украины готов обратиться в суд и через суд принудить российского газового монополиста - компанию "Газпром" уплатить наложенный на компанию в январе текущего года штраф в 85 миллиардов гривень за нарушение антимонопольного законодательства Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава Комитета Юрий Терентьев.

Терентьев напомнил, что "Газпром" пытался всеми способами оспорить решение о штрафе и на текущий момент продолжает свою судебную активность.

"Однако есть решение АМКУ, наложен штраф, решение должно быть выполнено. Если оно не будет выполнено, будем обращаться в суд", - сказал Терентьев.

Он также подчеркнул, что материалы обращения в суд уже готовы, однако точной даты подачи иска пока нет.

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Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту "Газпрому" штраф в 85 млрд грн (порядка 3,4 миллиарда долларов) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа.

Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской Комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля текущего года "Газпром" решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста.