"Нафтогаз" рассчитывает в этом году получить 16-18 миллиардов прибыли

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассчитывает получить по итогам 2016 года 16-18 миллиардов гривень чистой прибыли.

Об этом в эфире "5 канала" сказал глава правления компании Андрей Коболев.

"В первом полугодии прибыль будет 21 миллиард гривень. В целом по году мы ожидаем 16-18 миллиардов гривень прибыли", - сказал Коболев.

Он отметил, что прибыль по результатам всего 2016 года будет ниже полученной по итогам первого полугодия, так как ожидаемые убытки от продажи газа населению в первом квартале 2017 года будут отображены в отчетности 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года "Нафтогаз" получил 25 миллиардов гривень чистого убытка, тогда как в 2014 году чистый убыток компании составил 89,9 миллиарда гривень.

Валовая прибыль "Нафтогаза" по итогам 2015 года составила 12,5 миллиарда гривень против 11 миллиардов убытка в 2014 году. Компания завершила 2015 год с чистым доходом 112,76 миллиарда гривень, что на 51% больше показателя 2014 года.