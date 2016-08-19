"Нафтогаз" рассчитывает в этом году получить 16-18 миллиардов прибыли
Также глава госкомпании отметил, что прибыль по результатам всего 2016 года будет ниже полученной по итогам первого полугодия.
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассчитывает получить по итогам 2016 года 16-18 миллиардов гривень чистой прибыли.
Об этом в эфире "5 канала" сказал глава правления компании Андрей Коболев.
"В первом полугодии прибыль будет 21 миллиард гривень. В целом по году мы ожидаем 16-18 миллиардов гривень прибыли", - сказал Коболев.
Он отметил, что прибыль по результатам всего 2016 года будет ниже полученной по итогам первого полугодия, так как ожидаемые убытки от продажи газа населению в первом квартале 2017 года будут отображены в отчетности 2016 года.
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Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года "Нафтогаз" получил 25 миллиардов гривень чистого убытка, тогда как в 2014 году чистый убыток компании составил 89,9 миллиарда гривень.
Валовая прибыль "Нафтогаза" по итогам 2015 года составила 12,5 миллиарда гривень против 11 миллиардов убытка в 2014 году. Компания завершила 2015 год с чистым доходом 112,76 миллиарда гривень, что на 51% больше показателя 2014 года.