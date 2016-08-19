Нефть ОПЕК подорожала почти на 3%

Цена нефтяной корзины ОПЕК в четверг, 18 августа, повысилась на 1,16 доллара, или на 2,6%, до 46,5 доллара за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла 45,34 доллара за баррель, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт картеля.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Нефтяная корзина - это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля. Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка 140,73 доллара за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год.

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Нефтяная корзина ОПЕК является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти.

Сегодня утром мировые цены на "черное золото" повышались, а нефть эталонной марки Brent держалась на максимуме с 23 июня - выше 51 доллара за баррель. Так, по состоянию на 8:47 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent прибавила 0,37% и достигла 51,06 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,77% до 48,59 доллара за баррель.

Цены на нефть, начав торги в пятницу со снижения, затем пошли вверх и могут завершить неделю рекордным за последние 5 месяцев ростом.