Цены на нефть снова обвалились

На мировых торгах в понедельник, 22 августа, цены на нефть упали, поскольку аналитики стали сомневаться, что в результате предстоящих переговоров нефтедобытчиков удастся сократить переизбыток чёрного золота, эксперты полагают, что цена нефти снова опустится ниже $50 за баррель из-за переоценённого ралли августа, когда цены подскочили на 20 процентов, передает Reuters.

Так, фьючерсы на марку Brent торгуются на уровне $50,01 за баррель, снизившись на 88 центов, или 1,73%. Фьючерсы на WTI снизились на 51 цент, или на 1,05%, до $48,01 за баррель.

Читайте такжеMorgan Stanley прогнозирует падение стоимости Brent до $40Рост экспорта продуктов нефтепереработки в Китае также оказал давление на нефть, поскольку этот показатель считается одним из индикаторов глобального переизбытка топлива, утверждают аналитики.

Аналитики ставят под сомнение оправданность ралли цен на нефть в августе, объясняя, что большая часть подъёма была обусловлена закрытием коротких позиций и предвосхищением предстоящих переговоров нефтедобытчиков для борьбы с избытком нефти на рынке.

"Данные о выстраиваемых позициях подтверждают нашу точку зрения о том, что недавний скачок цен на нефть имеет технический и позиционный, а не фундаментальный характер. В действительности, в последние несколько месяцев в основном не было новых покупателей",- сообщил банк Morgan Stanley.

В отношении предстоящих переговоров об ограничении добычи чёрного золота банк сказал, что соглашение "в высшей степени маловероятно", объясняя это "чрезмерным числом негативных факторов и логистических препятствий для достижения значимой сделки".

Члены ОПЕК вместе с другими нефтедобывающими странами встретятся в сентябре для обсуждения возможного ограничения объёма добываемой нефти для обуздания переизбытка чёрного золота на рынке. Однако аналитики полагают, что противоречия между Саудовской Аравией и Ираном уменьшают шансы заключения сделки.