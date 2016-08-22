В "Нафтогазе" рассказали, как можно значительно снизить потребление газа населением

Замена 3 млн неэффективных бытовых котлов и печей позволит уменьшить потребление газа населением Украины на 2,3 млрд куб. м в год при нынешнем уровне 11,3 млрд в год. Об этом сообщает пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

«Замены требуют более 3 млн неэффективных бытовых газовых котлов и печей, что позволит сократить ежегодное потребление газа на 2,3 млрд куб. м», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, население в год потребляет 11,3 млрд куб. м газа, при этом значительная часть этого газа неэффективно используется для обогрева помещений.

Читайте также"Нафтогаз" прогнозирует сокращение импорта газа в Украину в 2017 году на 7,7%«На сегодняшний день около 75% природного газа из объема 11,3 млрд куб. м, потребляемого населением, используется для обогрева домов. Значительная часть этого газа теряется из-за низкой эффективности имеющихся бытовых котлов», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года Украина сократила потребление газа на 20,6% - до 33,7 млрд куб. м.

Согласно данным Минэнергоугля, Украина за пять месяцев 2016 года сократила потребление природного газа на 11,8% - до 16,039 млрд куб. м.

По данным Государственной службы статистики, Украина сохранила объем потребления природного газа в июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года, увеличив этот показатель всего на 0,1%, - до 1,091 млрд куб. м.