В Украине потребление бензинов сократилось, дизтоплива - выросло

Украина за 6 месяцев 2016 года сократила потребление бензинов на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млн тонн и нарастила потребление дизельного топлива на 1,7% – до 1,9 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Также сообщается, что потребление мазута выросло в 2,5 раза – до 367,6 тыс. тонн.

Читайте такжеУкраина сократила импорт нефтепродуктов на 26%Как сообщал УНИАН, по данным Фискальной службы, Украина в январе-июне 2016 года импортировала нефтепродуктов на сумму 1,295 млрд долл., что на 25,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

За отчетный период Кременчугский НПЗ произвел 158 тыс. тонн бензина А-92 (на 4,3% меньше, чем в январе-июне 2015 года), 138,9 тыс. тонн бензина А-95 (в 2,3 раза больше), 256,3 тыс. тонн дизтоплива (+11,9%), 77,5 тыс. тонн реактивного топлива (+38,1%) и 162,2 тыс. тонн мазута (-0,7%).