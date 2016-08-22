Запасы газа в хранилищах продолжают расти: уже накоплено 11,8 миллиардов кубометров

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 13 по 20 августа увеличились на 3,8%, или на 431 млн кубометров, - до 11,826 млрд куб. м с 11,395 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз».

Читайте такжеВ "Нафтогазе" рассказали, как можно значительно снизить потребление газа населениемПо данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 20 августа составлял около 66,8 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 млрд куб. м газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 млрд куб. м

Первую половину июля Украина импортировала по словацкому маршруту около 0,5 млн куб. м/сутки и около 0,4 млн кубометров с территории Венгрии. С середины июля закупки начали существенно увеличиваться по словацкому и венгерскому маршрутам, а также возобновился импорт топлива из Польши.

Госхолдинг "Нафтогаз" планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн долл.