Россия на четверть сократила транзит газа через Украину после завершения ремонта "Северного потока"

Россия почти на четверть сократила транзит газа через украинскую газотранспортную систему после завершения планового ремонта на газопроводе «Северный поток» и запуска его в работу.

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Об этом свидетельствуют данные оператора отечественной ГТС госкомпании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, заявка на транзит от российского «Газпрома» 18 августа составляла 240 млн кубометров в сутки, а в следующие дни начала существенно сокращаться. В частности, 19 августа заявка была снижена до уровня 207,4 млн кубометров, а 20 августа – до 185,7 млн кубометров.

Таким образом, в течение двух дней транзит газа через отечественную ГТС сократился почти на четверть.

Как сообщал УНИАН, 9 августа российский газовый монополист компания "Газпром" обратилась к государственной компании "Укртрансгаз" с просьбой обеспечить увеличенные объемы транзита газа через Украину из-за ремонта системы газопроводов "Северный поток".

"Укртрансгаз" подтвердил выполнение такой заявки в пределах контрактных обязательств, однако, по информации центрального диспетчерского департамента компании, по состоянию на 10:00 9 августа российская сторона не осуществила необходимых действий по соблюдению контрактных давлений на пограничных газоизмерительных станциях.

10 августа национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила, что Украина выполнила заявку «Газпрома» об увеличении на 20% объемов транзита газа в Европу в течение дня, несмотря на то, что, согласно контракту, "Нафтогаз" мог запросить больший срок для обеспечения соответствующего роста транзита. В частности, в течение суток транзит российского газа увеличился с 230 до 276 млн кубометров.

Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 млрд куб м, в 2014 году – снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1%, до 59,4 млрд куб. м.