Украина за полгода импортировала из Швеции 42% ядерного топлива, остальное - из России

Украина за 6 месяцев 2016 года импортировала 41,6% ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов, содержащие ядерное топливо для работы реакторов АЭС, – УНИАН) из Швеции, производства американско-японской компании Westinghouse, и 58,4% - из России, производства дочерней компании госхолдинга «Росатом» - «ТВЭЛ». Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Гостата, из России были импортировано ТВЭЛов массой 98,7 т на сумму 136,9 млн долл., а из Швеции – 70,5 т стоимостью 67 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году закупила ядерного топлива на общую сумму 628,2 млн долл., в частности, из России – на 588,8 млн долл., из Швеции – на 39,3 млн долл.

В 2015 году для украинских АЭС было закуплено топлива российского производства на 610,9 млн долл. и шведского производства – на 32,7 млн долл.

В рамках программы диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций, в 2016 году планировалось приобрести более трети топлива у Westinghouse.

В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо Westinghouse на трех блоках АЭС из 15 работающих. Кроме того, в феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива производства Westinghouse.

В 2018 году «Энергоатом» планирует заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо от компании «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.