Глава "Энергоатома" сменил и.о. гендиректора Запорожской АЭС

Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский уволил с должности исполняющего обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции Юрия Кульбу, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора АЭС вице-президента компании Владимира Пышного.

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Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на приказ президента «Энергоатома» от 19 августа 2016 года.

«Временно исполняющим обязанности генерального директора Запорожской АЭС с 21 августа 2016 года назначен вице-президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Владимир Пышный», - говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что Кульба занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ЗАЭС с 22 июля 2016 года.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.