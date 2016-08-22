ГПУ проводит обыски на предприятиях и в офисах компании "Укргазвыдобування"

Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования уголовного производства в отношении хищения государственных средств в период 2012-2015 годов проводит обыски на предприятиях и в офисах компании "Укргазвыдобування".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Проходит ряд следственных действий по подозрению в отмывании денег", - сказал Луценко, отметив, что такие следственные действия (обыски) проходят в ряде регионов Украины одновременно.

Кроме того, Генпрокуратура располагает списком десятков фиктивных фирм, через которые выводились средства, заявил он.