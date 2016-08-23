"Нафтогаз" обвиняет "Газпром" в нарушении условий транзитного контракта

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Последнее существенное падение давления произошло сегодня (понедельник, 22 августа, - ред.) на газоизмерительной станции Суджа. Давление в российской ГТС на этом ключевом пункте входа составило 53,5 атм. при минимально допустимом значении 60,0 атм.", – заявили в "Нафтогазе".

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В "Нафтогазе" предполагают, что "Газпром" не может стабильно поддерживать давление в системе из-за неудовлетворительного состояния части российской газотранспортной инфраструктуры.

"С 2011 года российская сторона прекратила публикацию данных по количеству аварийных ситуаций на традиционных газопроводах и зато уделяет много внимания строительству новых газопроводов. Анализ ситуации осложняется отсутствием объяснений российской стороны относительно несоблюдения требований контракта", – подчеркнули в "Нафтогазе".