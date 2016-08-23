Обвал на рынке нефти продолжился: Вrent торгуется ниже $49 баррель

На мировых торгах во вторник, 23 августа, цены на нефть продолжают снижаться, опустившись впервые с 17 августа ниже отметки $49 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость Brent снизилась на 0,94% - до $48,70, WTI - на 1,24%, до $46,82 за баррель.

Читайте такжеMorgan Stanley прогнозирует падение стоимости Brent до $40Новость о том, что ряд стран возобновляют экспорт и добычу нефти, оказывает давление на стоимость "черного золота". В СМИ появилась информация о том, что Ирак на этой неделе может нарастить экспорт с месторождений в Киркуке, передает ПРАЙМ.

"Нефть снижается в цене, заканчивая длинную череду сильного ежедневного роста, поскольку Ирак стремится увеличить поставки примерно на 5% в течение следующих нескольких дней", - цитирует издание Wall Street Journal аналитиков ANZ Research.