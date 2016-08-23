В Украине с начала года сократилась добыча нефти и газа

Добыча природного газа в Украине за январь-июль 2016 года, без учета аннексированного Россией Крыма и зоны АТО, снизилась по сравнению с январем-июлем 2015 года на 0,3% – до 11,4 млрд кубометров, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Добыча газа в июле по сравнению с июнем выросла на 2,6% – до 1,6 млрд куб. м. По сравнению с июлем 2015 года добыча газа в июле 2016 года увеличилась на 1,4%.

Добыча природного газа в Украине за 2015 год сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% – до 19,2 млрд кубометров. В 2014 году было добыто 19,7 млрд куб. м газа, в 2013 году – 20,4 млрд куб. м.

Кроме того, добыча нефти в Украине в январе-июле 2016 года (без учета аннексированного Россией Крыма и зоны АТО) сократилась по сравнению с январем-июлем 2015 года на 11,9% – до 958 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Добыча нефти в июле по сравнению с июнем 2016 года увеличилась на 4,2% - до 136 тыс. тонн. По сравнению с июлем 2015 года, добыча снизилась на 13,5%.

Добыча нефти в Украине в 2015 году сократилась по сравнению с 2014 годом на 11,8% – до 1,801 млн тонн. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.