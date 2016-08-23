Сожительница Вовка купила особняк за $2 миллиона за месяц до введения "роттердамской формулы" - СМИ

В феврале 2016 года сожительница председателя Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка купила дом в селе Иванковичи под Киевом. Стоимость особняка риелторы оценивают в 1,5-2 миллиона долларов США.

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Об этом говорится в расследовании Марьяны Мотрунич для программы "Наши деньги с Денисом Бігусом".

Отмечается, что особняк ранее принадлежал заместителю председателя Верховной Рады и соучредителю телеканала Интер Александру Зинченко. Площадь дома - почти 800 кв. м., участок земли - полгектара.

В 2004 году официально Зинченко уплатил за имение 250 тысяч долларов. Сейчас риелторы оценивают рыночную стоимость подобного жилья в полтора-два миллиона долларов. Четырехэтажный особняк расположен по соседству с домами экс-министра топлива и энергетики Юрия Бойко и экс-министра экологии Николая Злочевского.

Журналисты отмечают, что официально недвижимость оформлена на Лилию Сильченко, которая не имеет и не имела никогда бизнеса. Ее родители тоже не были предпринимателями. Где работает госпожа Лилия - неизвестно. Документарного связи между Сильченко и Дмитрием Вовком - почти нет, однако соседи Сильченко опознали фотографию Вовка, а журналисты программы поздно вечером встретили председателя НКРЭКУ под домом Сильченко.

Через месяц Нацкомиссия меняет формулу цены на уголь, которое государство закупает для теплоэлектростанций. Новая формула получает название "Роттердам + доставка". Согласно планам Нацкомиссии, уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам ( южноафриканский или американский уголь, транспортирован морем до порта). Более того, к цене добавлена еще и воображаемая стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалка такого угля в порту.

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Однако Украина не завезла из Роттердама ни одной тонны угля. Оно попадает на украинские электростанции с неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях, а также с Волынской, Львовской и Днепровской областей. Комиссия предложила покупать украинский уголь по цене африканского топлива, перевозимого через полмира, отмечают журналисты.

Сразу после принятия формулы облигации угольно-энергетического монополиста компании ДТЭК Рината Ахметова выросли на 40%. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в апреле сообщил, что эти облигации скупала инвесткомпания ICU: "По нашим данным, компания ICU приобретала облигации ДТЭК с выпуска 2013 года. Однако эта информация на сегодняшний день могла потерять актуальность". Отметим, что действующий председатель НКРЭКУ с 2009 по 2013 работал вице-президентом по корпоративным финансам в компании ICU Валерии Гонтаревой.

Новая методика "Роттердам + доставка" легла в основу всех остальных расчетов для установления тарифов. Эксперт Андрей Герус отмечает, что "та цена с завышением она заложена в наш тариф электроэнергии и это есть собственно одна из причин того, почему тарифы растут. И если формула не будет изменена, то они будут продолжать расти".

Именно во время принятия формулы "Роттердам + доставка" председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк, регистрирует Мерседес GL 550 2010 г.в., который стоит до 40 тыс долл. Продавцом машины стала - Лилия Сильченко, говорится в расследовании.

За последние 3 года доходы Вовка существенно снизились. За 13-й год он задекларировал более миллиона гривень. В 2014, после работы в московском филиале компании Рошен - почти 640 тыс. грн и 2 млн в российской рублях. За год работы в Нацкомиссии Дмитрий Вовк почти ничего не заработал. Сумма совокупного дохода за 2015 - всего лишь 68 997 грн и 90 копеек. На банковских счетах за прошлый год чуть больше 1 млн грн. 2015 - задекларированный Infiniti M35 2007 г.в., а в декларации за 2013 год указано Mercedes-Benz ML 350 2008 г.в.

Официально Дмитрий Вовк задекларировал 2 земельных участка и жилой дом на 243 кв. м., приобретен в 2009 году в селе Зеленый Бор. Также задекларировано треть квартиры в новостройке Соломенского района Киева, и квартиру на Печерске, приобретенную 2014 года. При рыночной цене квартир с советским ремонтом в 1200 долларов за квадратный метр, Волк сумел купить квартиру почти вдвое дешевле.