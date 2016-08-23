Кабмин упростил правила установки счетчиков электроэнергии для потребителей

Кабинет министров Украины упростил правила установки счетчиков электроэнергии, разрешил потребителям самостоятельно выбирать и покупать счетчики, упразднив, таким образом, монополию облэнерго на установку счетчиков, а также установил четкие сроки параметризации приборов учета. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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Как подчеркнул глава Нацкомисии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк, постановление правительства разрабатывалось долго и было встречено большим сопротивлением со стороны энергокомпаний. Вместе с тем, принятие данного решения позволит не только упразднить монополию энергопоставщиков, но и обеспечить потребителям значительную экономию средств.

«Предлагается изменить правила пользования электроэнергией для населения и дать возможность потребителям экономить. Суть изменений: нужно упразднить монополию облэнерго в части счетчиков и упростить процедуру их параметризации. Бытовой потребитель сможет теперь сам купить дифференцированный счетчик, тогда как ранее это можно было сделать только у облэнерго, а энергопоставщик должен принять предоставленный счетчик и провести процедуру его параметризации. Причем теперь также установлены сроки параметризации – 3 дня для города и 5 дней для села», – пояснил Вовк.

Комментируя принятое постановление, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что это «хорошее решение».

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года НКРЭКУ утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения. Согласно этому графику тарифы будут поэтапно расти до уровня 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч – при потреблении более 100 кВт-ч в месяц.

С 1 марта 2016 года НКРЭКУ повысила минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25% - до 57 коп. за кВт-ч. Тогда члены комиссии заявляли, что такое поэтапное повышение тарифов осуществляется для устранения перекрестного субсидирования и выравнивания цен на эти ресурсы до рыночного уровня. Согласно концепции по преодолению перекрестного субсидирования, комиссия должна была подвышать тарифы для населения, но удерживать на определенном уровне тариф для промышленности. Однако с 1 июля НКРЭКУ повысила стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на 8-10%.