Гройсман поручил до 1 сентября упростить подключение к электросетям

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил до 1 сентября текущего года окончательно согласовать и принять правительственное решение об упрощении подключения объектов хозяйствования – промышленных предприятий и других объектов – к электросетям. Об этом Гройсман сказал в ходе заседания правительства.

Читайте такжеКабмин упростил правила установки счетчиков электроэнергии для потребителей

Он напомнил, что на текущий момент упрощенная процедура оформлена для подключения к сетям мощностью не более 160 кВт. «Надо сделать подключения до 5 МВт – сделать его стандартным, а не 160 кВт, как было ранее. Чтобы у облэнерго не было люфта злоупотреблять этим вопросом, – сказал глава правительства. – До 1 сентября надо принять (решение – УНИАН) и разослать по местам. Наша задача – прекратить издевательства энергокомпаний на местах по отношению к гражданам и бизнесу».

Как сообщал УНИАН, вопрос подключения к электросетям оговаривается в проекте закона о рынке электроэнергии, который подготовлен правительством и передан на рассмотрение Верховной Рады. В Кабмине ожидают, что проект закона будет принят уже осенью текущего года.

8 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости упростить в Украине условия подключения бизнеса к электросетям. При этом он отметил, что непонятная система подключения к электросетям препятствует созданию новых рабочих мест и производств, а также является коррупционным фактором.