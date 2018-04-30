Борьба за энергонезависимость: все только начинается

Украина 25 лет назад обрела независимость как государство, однако так и не смогла стать энергонезависимой. Как показала история, наша страна сделала фатальную ошибку, сохранив тесную производственную и энергетическую кооперацию с Россией. Почти сразу же после распада Советского Союза не потерявшая имперских амбиций страна нашла уязвимые места в экономике молодой Украины, начав давить на них для выкачивания денег и диктовки политической воли.

Главным элементом давления был выбран газ – основной энергоресурс для промышленности и населения. Живы в памяти две газовые войны северного соседа с нами, компании-прокладки и кабальные условия, на которых этот энергоресурс поставлялся в Украину. Неумелые действия отечественных чиновников еще глубже загоняли нашу страну в энергетическую ловушку. Причем не только в газовой сфере.

Попыток вырваться из капкана было много. Но ни президенты, ни премьеры, ни несколько поколений топ-менеджеров так и не смогли полноценно решить энергетические проблемы. Все начинания множили на ноль тотальная коррупция и лоббизм российских интересов во власти.

Кардинально ситуация начала меняться лишь в 2014 году - после того как обнаглевшая Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. Понимая, что нельзя поощрять агрессора и продолжать сотрудничество с теми, кто убивает наших сограждан, Украина стала более активно работать с Евросоюзом, что сразу дало ощутимый положительный эффект: мы перестали покупать российский газ, лишив тем самым Кремль рычага давления.

Вместе с рядом других предпринятых шагов это привело к тому, что в деле достижения энергетической независимости власти, бизнес и общество сделали в 2014-2016 годах больше, чем за предыдущие 23 года.

И все же это - только начало сложной, требующей усилий всей страны работы. Если намеченные планы будут выполнятся, то уже через несколько лет Украина сможет выйти на полное самообеспечение энергоресурсами.

К юбилею Дня независимости Украины УНИАН решил рассказать, каким образом наша страна борется за свою энергонезависимость.

Ахиллесова пята





Газ стал самым уязвимым местом Украины. Казалось бы, парадокс: страна, ежегодно добывающая на своей территории порядка 19-20 миллиардов кубометров этого топлива, вынуждена была многие годы закупать у российского газового монополиста «Газпрома» не менее 50 миллиардов кубометров голубого топлива.

Причина этого безумия кроется в неэффективной национальной экономике, изначально строившейся на доступе к дешевым энергоресурсам Советского Союза и коррупции чиновничества, которое благодаря махинациям с ценами на газ для различных категорий потребителей сумело породить нескольких олигархов-миллиардеров и опустить в нищету большинство сограждан.

Главным поставщиком газа на протяжении двух десятилетий являлась для Украины энергетическая дубина в руках Кремля - «Газпром». Попытка нашей страны перейти на альтернативные закупки топлива в Турменистане были жестко пресечены: руководство России не дало нам права транспортировать туркменский газ по своей территории.

Как Россия использовала «Газпром» для давления на Украину и создания управляемой олигархической модели экономики, мы видели на протяжении последних двух десятков лет.

В 2005 и 2009 году Россия в разгар зимы перекрывала поставки газа в Украину, требуя экономических и политических уступок.

Газовая война Путина с Украиной в 2009 году закончилась «принуждением» правительства Юлии Тимошенко к подписанию абсолютно невыгодного для нас десятилетнего газового контракта. Он сразу повысил стоимость покупаемого страной топлива до заоблачных 450-500 долларов за 1 тысячу кубометров и поставил национальную экономику практически на колени. В привычной циничной манере властитель Кремля и его подчиненные требовали и продолжают требовать от Киева выполнения этого контракта и даже судятся с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. При этом Путин и компания «забывают» о взятых Россией обязательствах по сотням международных и двусторонних соглашений и договоров, включая Договор о дружбе, Будапештский меморандум о гарантиях территориальной целостности Украины и контракт на транзит российского газа в Европу.

Продавленный Путиным и одобренный Тимошенко газовый контракт 2009 года предусматривал ежегодную закупку газа Украиной в объеме 52 млрд кубометров. В случае недобора газа нам надо было бы все равно платить в полном объеме, поскольку в контракте прописано условие «бери или плати».

Таким образом путинская Россия сделала все возможное, чтобы лишить нашу страну хотя бы малейшей возможности стать энергонезависимой, а затем потребовала политических уступок.

Это и привело в апреле 2010 года к подписанию Виктором Януковичем Харьковского соглашения, предусматривающего продление на 25 срока аренды Россией базы для своего Черноморского флота в украинском Севастополе в обмен на $100 скидку при покупке 1 тысячи кубометров газа. Разогревшийся аппетит российского царька привел в 2014 году к захвату как Севастополя, так и всего Крыма вместе с добывавшей на шельфе Черного и Азовского морей газ государственной компанией «Черноморнафтогаз».

Агрессия соседей кардинально изменила ситуацию в газовой сфере страны. Украинские чиновники и менеджеры «Нафтогаза» решили максимально сократить импорт российского газа и значительно увеличили реверс топлива из европейских стран, поскольку на европейском рынке газ для нашей страны обходился дешевле и не имел политической составляющей.

Счастливое освобождение жертвы из лап северного медведя ознаменовалось смягчением риторики российских чиновников и пропагандистов. До них постепенно дошло, что за кровавые авантюры надо платить. В украинском случае платой стала потеря рынка стоимостью миллиарды долларов.

Остудила пыл газпромовцев и инициатива «Нафтогаза» подать иск в Стокгольмский арбитраж с целью признания действующих договоренностей нерыночными. В случае выигрыша НАК слушаний в 2017 году наша страна может отсудить у российского монополиста более 30 млрд долл.

В результате, в 2015 году Украина, благодаря комплексу мер по сокращению потребления газа, импортировала 16,4 млрд куб. м топлива, из которых доля российского газа составила лишь 37%. В конце ноября 2015 года наша страна полностью приостановила закупки газа из России и обходится без него уже более 270 дней.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в прошлом году сократила потребление газа почти на четверть - до 33,7 млрд куб. м.

В планах правительства к 2020 году и вовсе отказаться от импорта газа. Ожидается, что к этому времени крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування» нарастит объемы добычи на треть - до 20 млрд кубометров газа в год, а частные газодобывающие компании увеличат добычу почти вдвое – до 7 млрд куб. м.

При эффективном использовании голубого топлива этих объемов должно хватить для покрытия собственных потребностей, и есть надежда, что к своей 30-й годовщине Украина сможет гордо заявить о прекращении импорта газа.

Демонополизация мирного атома

Отечественные атомные электростанции, которые производят половину электроэнергии в стране, создавались как часть атомной энергетики Советского Союза. Соответственно, после распада империи множество разработок, как и предприятий атомной отрасли, остались на территории России.

Это привело к тому, что наша страна была вынуждена в большей мере пользоваться услугами компании «Росатом». Терять такого клиента как украинский «Энергоатом», в управлении которого находятся четыре АЭС с 15 энергоблоками, россиянам не хотелось.

Используя свое монопольное положение по ряду позиций, включая поставки топлива, россияне, как обычно, не преминули извлечь выгоду из слабых позиций партнера.

За годы независимости в Украине неоднократно поднималась тема строительства завода по производству ядерного топлива с целью отказа от его импорта.

Во времена Януковича в 2011 году Украина начала заниматься этим проектом с Россией, что также стало стратегической ошибкой. Дело в том, что при строительстве нового завода Украина оказывалась заложником российских технологий.

Однако, время все расставило по своим местам. Из-за отсутствия финансирования проект оказался замороженным, а с началом Россией войны против нашей страны украинские чиновники заявили о неприемлемости расширения сотрудничества в этой сфере с Москвой.

Время от времени представители правительства заявляют о необходимости строительства завода на паях с западными партнерами. Недавно эту идею озвучил министр энергетики Игорь Насалик: «Westinghouse не только расширяет свою работу, но и готов начать работу по строительству завода по их изготовлению», - сказал он в конце июня т.г.

В американской компании напомнили, что сейчас в мире существует избыток мощностей по производству ядерных сборок для реакторов АЭС и предложили Украине при наличии желания самой профинансировать этот проект.

Ситуация с зависимостью отечественных АЭС от российского топлива могла зависнуть на многие годы, если бы не желание Westinghouse потеснить россиян. Еще в 2008 году эта компания и «Энергоатом» заключили договор на поставку нескольких партий ядерного топлива.

Таким образом, «Энергоатом» начал работать над диверсификацией поставок, а американцы удостоверились в нормальной работе нового для них типа топлива.

В конце 2014 года «Энергоатом» заключил новый контракт с Westinghouse, предусматривающий постепенное повышение доли американского топлива на отечественных АЭС. По словам президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, в текущем году Украина закупит около 40% топлива Westinghouse.

«С таким показателем мы можем говорить о реальной диверсификации ядерного топлива для украинских АЭС», - сказал он, отметив, что доля использования топлива Westinghouse на наших АЭС будет увеличиваться.

По мнению атомщиков, даже без самообеспечения ядерным топливом, присутствие на внутреннем рынке двух крупных производителей будет способствовать развитию конкуренции и улучшит качество закупаемых продукции и услуг.

Политый кровью уголек

Многие годы уголь был единственным видом топлива, добываемого Украиной на своей территории в достаточном для обеспечения национальной экономики количестве. Война Путина с Украиной изменила и эту константу.

Вслед за Крымом весной 2014 года российский властитель начал кампанию по разжиганию войны на территории украинского Донбасса. Денег и человеческих жизней во имя разрушения Украины россияне не пожалели. Это привело к тому, что большая часть наших шахт, добывавших уголь марки антрацит, оказались на оккупированной территории.

В связи с тем, что эта марка угля использовалась на семи из 14 отечественных теплоэлектростанциях, обрыв линий снабжения стал для национальной энергосистемы временем тяжелых испытаний.

Единственными работающими угольными предприятиями за линией фронта остались шахты энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, которые на протяжении двух лет с переменным успехом вывозят антрацит с оккупированной территории.

Решая проблему дефицита нужных марок угля, Украина в начале 2015 года была вынуждена начать закупку недостающего топлива из Южно-Африканской республики и той же России, которая для фиксации особого «расположения» к украинцам через какое-то время запретила вывозить уголь в нашу страну.

Дефицит генерирующих мощностей привел в декабре 2014 года к волне веерных отключений потребителей в регионах страны, напомнив «темные времена» середины 90-х годов.

Пытаясь не допустить развала энергосистемы, Минэнергоугля приняло вызвавшее критику решение об импорте электроэнергии у России.

В конце прошлого месяца Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 млн тонн угля (1,4 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,4 млн тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года.

По информации госкомпании «Укрэнерго», 22 августа на складах станций находилось 333 тыс. тонн дефицитного антрацита и 560 тыс. тонн газового угля. Нынешние запасы - рекордно низкие за годы независимости.

Как же страна будет обеспечивать себя углем? Закупки топлива в ЮАР имеют очевидные недостатки: южноафриканский уголь дороже топлива из отжатого Россией Донбасса, к тому же тоннаж судов с топливом ограничен малой пропускной способностью отечественных портов.

Как заявляют эксперты, решить проблемы с дефицитом топлива половины ТЭС можно переоборудованием на газовый уголь, который в стране в избытке добывается на подконтрольных властям территориях. Разговоров на эту тему за два года было много, однако ни одна из компаний не захотела работать над снижением зависимости от дефицитного топлива.

По мнению компаний, это слишком затратный процесс, который потребует практически полного переоборудования котлов ТЭС. В то же время, эксперты говорят, что основной причиной бездействия является коррупционная возможность вывозить дешевый уголь из копанок зоны АТО для продажи энергогенерирующим компаниям. Об этом свидетельствует ряд публичных скандалов с закупками топлива государственной энергокомпанией «Центрэнерго».

Новые технологии для Зеленой планеты

Одна из основных задач для достижения энергонезависимости – переход на экономное использование энергоресурсов по примеру европейских стран. Это актуально и для повышения конкурентоспособности отечественной экономики. На сегодня потребление энергоресурсов в нашей стране в 2-3 раза выше, чем в Европе. Энергоэффективность сейчас стоит в ряду приоритетных векторов страны.

С учетом этого в ближайшее время правительство планирует создать Фонд энергоэффективности, что позволит реализовывать проекты экономного использования энергоресурсов в стране. В Кабмине надеются, что уже в 2017 году на эти цели Фонд сможет привлечь порядка 20 млрд грн от международных доноров, из государственного бюджета и от частных инвесторов. И одной из первоочередных задач Фонда будет сокращение потребления природного газа населением.

​Очевидно, что Украине необходимо следовать примеру многих стран Евросоюза, сделавших ставку на развитие возобновляемой энергетики и доведших долю энергии ветра и солнца в своих энергобалансах до 40%, в то время, как в Украине она не превышает 1%.

Все больше жителей планеты Земля поддерживают этот тренд и высказывают личную заинтересованность в переходе к использованию электромобилей и внедрению «зеленых технологий». И не стоит думать, что украинцы из-за дороговизны технологических новинок выпадут из этого глобального процесса. Здесь задача исполнительной и законодательной власти создать стимулы для своевременных изменений, так как все мы знаем, что завтра все равно придется платить, только уже больше.

Так что, все только начинается.

Александр Гречко, Игорь Орел (УНИАН)