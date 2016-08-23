Хмельницкая АЭС внедряет новую систему диагностики реакторной установки на первом энергоблоке

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», начала внедрение комплексной системы диагностики реакторной установки на энергоблоке №1 для повышения безопасности эксплуатации данного блока. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«Во время планово-предупредительного ремонта, который продолжается на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС, начато внедрение комплексной системы диагностики реакторной установки», - сообщили в пресс-службе, добавив, что данная система включена в перечень основных мероприятий программы по повышению уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций.

Согласно сообщению, комплексная система диагностики реакторной установки включает в себя следующие подсистемы: контроль протечки первого контура, виброконтроль главных циркуляционных насосов, контроль слабо закрепленных предметов и остаточного ресурса оборудования.

Используя данную систему, уже на начальных стадиях можно выявить недостатки и предотвратить создание нештатных ситуаций на атомной станции, подчеркнули в «Энергоатоме». С 2008 года такая система уже действует на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС.

Как сообщал УНИАН, 16 июля 2016 года энергоблок №1 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети согласно поданной заявке из-за протекания теплоносителя в парогенераторе.

По предварительной оценке, причиной стало нарушение герметичности теплообменной трубки парогенератора. По международной шкале INES данное событие классифицировано уровнем «0» (вне шкалы, что не влияет на безопасность).

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.