Вице-президент ЕК Шефчович в сентябре посетит Украину и Россию – СМИ

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Еврокомиссию, передает Радио Свобода.

Визит Шефчовича в Киев планируется 2 сентября, в Москву – 11-12-го.

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Он должен встретиться с профильными министрами обеих стран для выяснения заинтересованности относительно газовых переговоров с участием ЕС.

Пока украинская и российская стороны не комментировали предстоящий визита Мароша Шефчовича.

Ранее УНИАН сообщал, что Еврокомиссия (ЕК) может провести переговоры по газу с Украиной и Россией в сентябре.