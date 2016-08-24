Вице-президент ЕК Шефчович в сентябре посетит Украину и Россию – СМИ
00:51, 24 августа 2016Энергетика
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Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в сентябре совершит визиты в Украину и Россию.
Шефчович встретится с профильными министрами / www.trend.az
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Еврокомиссию, передает Радио Свобода.
Визит Шефчовича в Киев планируется 2 сентября, в Москву – 11-12-го.
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Он должен встретиться с профильными министрами обеих стран для выяснения заинтересованности относительно газовых переговоров с участием ЕС.
Пока украинская и российская стороны не комментировали предстоящий визита Мароша Шефчовича.
Ранее УНИАН сообщал, что Еврокомиссия (ЕК) может провести переговоры по газу с Украиной и Россией в сентябре.
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