Иран может поддержать соглашение о заморозке уровня добычи нефти - Reuters

По словам источников агентства Reuters в нефтяной промышленности, Тегеран может поддержать соглашение о заморозке уровня добычи нефти, которого ОПЕК планирует достигнуть на встрече в сентябре этого года, передает РБК.

Хотя Иран до сих пор окончательно не определился, стоит ли поддерживать эти усилия, вероятно, Тегеран в большей степени склоняется к тому, чтобы достичь взаимопонимания с другими производителями нефти, говорят источники агентства.

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На прошлой неделе серию визитов в нефтедобывающие страны, в том числе в Саудовскую Аравию и Иран, нанес министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино. Как отмечает Reuters, министр пытался добиться поддержки сделки ОПЕК по заморозке уровня добычи.

"В ближайшее время Иран достигнет того уровня производства нефти, который был в стране до введения санкций, и после этого он сможет пойти на сотрудничество", - пояснил Reuters источник, знакомый с рассуждениями Тегерана после визита венесуэльского министра.

"В целом Иран предпочитает, чтобы со стороны ОПЕК было больше действий, чем просто замораживание производства всех стран-участниц организации на максимальном уровне. Если замораживание уровня добычи положительно повлияет на цены, Иран поспособствует этому", - утверждает собеседник Reuters.

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По словам источника агентства в отрасли, знакомого с обсуждениями в Эр-Рияде и Тегеране, переговоры по возможной заморозке уровня добычи продолжаются. "Я вижу позитивные знаки, исходящие от крупнейших членов ОПЕК", - говорит он.

"Россия хочет видеть соглашение ОПЕК, прежде чем предпринимать что-либо. Так (члены ОПЕК, - ред.) заняты выработкой соглашения", — утверждает источник Reuters.