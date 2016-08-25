Цена нефти незначительно выросла, но остается ниже отметки $50 за баррель

На мировых торгах в четверг, 25 августа, нефть незначительно дорожает, но стоимость сорта Brent остается ниже отметки $50 за баррель из-за опасений избытка предложения на рынках ввиду изобилия запасов сырья в США и Азии, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,14%, до $49,12 за баррель.Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются около отметки $46,90 за баррель, на 0,28% выше предыдущего закрытия.

Читайте такжеMorgan Stanley прогнозирует падение стоимости Brent до $40В среду Управление энергетической информации (EIA) сообщило о росте запасов нефти в США на 2,5 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 455 тыс. баррелей.

Надежды на соглашение производителей о сокращении предложения омрачили рекордный объем добычи членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и слабые перспективы добровольного ограничения производства.

"Brent также оказалась под давлением после того, как Ирак сообщил, что по-прежнему не производит столько нефти, сколько хотелось бы, вызвав беспокойство по поводу того, что запасы продолжат увеличиваться", - отмечают аналитики банка ANZ.