Цена газа из Европы продолжает оставаться ниже, чем от "Газпрома" - "Нафтогаз"

Цена на импортный природный газ на третий квартал 2016 года на западной границе Украины от европейских поставщиков ниже, чем цена по контракту для Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» от российского газового монополиста «Газпрома». Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Цена на европейский газ на границе Украины уже существенно ниже, чем 185 долларов. Ниже, чем по контракту с «Газпромом», - отметил Витренко.

Читайте также"Нафтогаз" приобщит к иску против "Газпрома" материалы о понижении давлении газа на восточной границе УкраиныТакже топ-менеджер «Нафтогаза» опроверг ранее озвученный в СМИ комментарий министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика о том, что на сегодня цена предложения от «Газпрома» составила бы 140 долл. за тыс. куб. м газа.

«Цена по контракту с «Газпромом» на третий квартал не составляет 140 долларов. Реальная цена выше как минимум на 30 долларов», - сообщил Витренко.

Как сообщал УНИАН, Украина с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах и намерена к отопительному сезону довести запас газа до 14-14,5 млрд куб. м.

При этом с ноября 2015 года «Нафтогаз» не покупает газ у «Газпрома».

Первую половину июля наша страна импортировала газ по словацкому маршруту в режиме около 0,5 млн куб. м/сутки и около 0,4 млн кубометров с территории Венгрии. С середины июля закупки начали существенно увеличились по словацкому и венгерскому маршрутам, а также возобновился импорт топлива из Польши.

11 августа Витренко сообщил, что «Нафтогаз» закупает газ в Словакии по цене 173-174 долл. за тыс. куб. м, при этом стоимость его доставки в Украину варьируется от 6,5-12,5 долл. за тыс. куб. м, в зависимости от расположения точек входа в газотранспортную систему Украины.

Позже глава «Нафтогаза» Коболев сообщил, что госхолдинг уже потратил 272 млн долл. из 300 млн долл. кредита, который предоставляет Европейский банк реконструкции и развития на импорт природного газа у европейских компаний для прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов.