Власти России из-за нехватки денег решили собрать с "Газпрома" и нефтяников дополнительные миллиарды

Минфин РФ разработал дополнительный пакет налоговых изъятий для нефтяников в 2017 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и участника обсуждений из отрасли.

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Как рассказали изданию, в следующем году будет продлено единоразовое повышение налогов на нефтяные компании, которое должно было действовать только в 2016 году. Таким образом, будет изъято 200 млрд рублей (3,09 млрд долл.). Еще 170 млрд рублей (2,6 млрд. долл.) планируют собрать с «Газпрома». Однако введение налога на добавленный доход в нефтяной отрасли лишит Минфин 50 млрд, что и даст 320 млрд рублей.

По словам российских чиновников, повышение НДПИ – почти решенный вопрос, требующий лишь официального оглашения. Источники предполагают, что Минэнерго будет против инициативы, однако результат это не поменяет.

Как рассказали собеседники «Ведомостей», в этом году с нефтяников хотели получить 200 млрд рублей и в следующем году возьмут столько же. Однако Минфин РФ хочет зафиксировать эту сумму в абсолютном выражении, так как в 2016 году собрать всю сумму не получилось, поскольку заморозка снижения пошлин привела к снижению доходов при падении цены на нефть. Данную меру чиновники назвали «временным решением».