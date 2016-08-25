Вице-президент США считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы

Вице-президент США Джо Байден раскритиковал соглашение ряда европейских стран по созданию газопровода «Северный поток-2». В ходе своего визита в Стокгольм Байден назвал проект газопровода «плохой сделкой» для всей Европы, сообщает Reuters.

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«Ни одна из стран не должна использовать энергию в качестве оружия. «Северный поток-2» — это плохая сделка для Европы», — сказал он на пресс-конференции. По словам Байдена, Европе необходимо диверсифицировать энергетический рынок. Кроме того, по его мнению, проект «может дестабилизировать Украину».

Ранее против строительства газопровода, который увеличит возможности по экспорту газа в Европу в обход Украины, выступил госсекретарь США Джон Керри. В мае 2016 года госсекретарь выразил «абсолютную уверенность» в том, что проект «Северный поток-2» окажет негативное воздействие на Украину, Словакию и Восточную Европу, передает РБК.

В начале августа 2016 года специальный посланник Госдепа США по вопросам мировой энергетики Амос Хохштайн заявил, что ввод в строй второй очереди «Северного потока-2» лишит Украину $2 млрд дохода от взимания платы за транзит российского газа в Европу, что может «привести украинскую экономику к коллапсу».

В $2 млрд в год оценивал потери Украины от запуска «Северного потока-2» и Арсений Яценюк, занимавший тогда пост главы правительства. «Этот проект должен быть заблокирован, ведь он не отвечает интересам ни Европейского Союза, ни Украины», — заявлял украинский премьер в декабре 2015 года. Об опасности «Северного потока» заявлял и президент Польши Анджей Дуда, по словам которого газопровод не только бьет по энергетической безопасности Польши и Украины, но и представляет угрозу для европейского единства.

В июле 2016 года антимонопольный регулятор Польши UOKiK отказал в согласовании строительства «Северного потока-2», объяснив свое решение тем, что планируемая сделка может привести к «существенному ограничению конкуренции». Позднее «Газпром» и пять его европейских партнеров (Shell, OMV, ENGIE, Uniper и Wintershall) отозвали заявку на создание совместного предприятия по «Северному потоку-2».​​