Цена нефти обвалилась на заявлении министра энергетики Саудовской Аравии

На мировых торгах в пятницу, 26 августа, цены на нефть снижаются на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии относительно ожидания масштабной интервенции нефтедобытчиков после переговоров в сентябре, передает Reuters.

Так, стоимость нефти Brent с начала торгов снизилась на 14 центов, до $49,53 за баррель, WTI упала в цене на 6 центов, до $47,27 за баррель.

Читайте такжеИран может поддержать соглашение о заморозке уровня добычи нефти - ReutersНакануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил: "Мы не думаем, что необходимо какое-либо значительное вмешательство на рынке, кроме того, чтобы позволить силам спроса и предложения сделать всю работу за нас". Министр отметил, что рынок уже "движется в правильном направлении".

Комментарии министра охладили ожидания серьезных изменений на рынке нефти, который перенасыщен вот уже более двух лет.