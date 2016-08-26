Беларусь добилась от России новой цены газа: она будет в рублях и приравнена к средней в РФ

"Коммерсанту" стала известна новая схема ценообразования на российский газ для Беларуси, согласованная на рабочем уровне для решения текущего газового конфликта Москвы и Минска.

Вместо долларовой формулы цены будет применяться полностью рублевая на основе средней цены на газ в России с повышающим коэффициентом. В результате газ для Минска подешевеет в 2017 году примерно на 30%, до 6 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров (менее 100 долларов по нынешнему курсу - 1 доллар/64 руб.). Затем стоимость газа в РФ и Беларуси продолжит сближаться и сравняется к 2025 году, когда должен заработать единый рынок электроэнергии двух стран.

Читайте такжеСумма претензий "Нафтогаза" по искам к "Газпрому" составляет почти $27 миллиардовКак и предполагал "Ъ", цена газа для Минска снизится примерно до $100 за 1 тыс. кубометров с нынешних $132, причем формула ее определения полностью изменится. Сейчас в формуле в долларовом выражении учитываются цена газа на Ямале, расходы на транспортировку до Беларуси, хранение и реализацию на местном рынке. Новая формула будет полностью рублевой, рассказали "Ъ" источники, знакомые с ходом переговоров. Это снизит риски Беларуси, связанные с колебанием курса доллара.

По словам собеседников "Ъ", с 2017 года цена газа для Беларуси будет определяться по средней цене по единой системе газоснабжения (ЕСГ) России, умноженной на повышающий коэффициент. Для 2017 года средняя цена определена примерно в 4,05 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров, а повышающий коэффициент составит примерно 1,48. Таким образом, цена для Беларуси в 2017 году составит около 6 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров. Для оставшихся месяцев 2016 года будет установлена твердая цена в 6,3 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров.

Стороны также договорились, что повышающий коэффициент будет постепенно уменьшаться, и к 2025 году (когда, согласно договоренностям, страны ЕАЭС должны создать единый газовый рынок) станет равен единице. Иначе говоря, Беларусь к этому моменту будет получать газ в среднем по той же цене, что и российские потребители. В то же время договоренность предполагает изменение межправительственного соглашения от 2011 года так, чтобы убрать из него тезис о переходе России на равнодоходные цены на газ. Именно интерпретация этого пункта позволила Минску оспорить текущие цены на газ и не полностью оплачивать его, начиная с января.

Если новые условия будут утверждены, Беларусь погасит долг перед "Газпромом", включая пеню, по старой цене, а Россия полностью возобновит замороженные в ходе конфликта поставки нефти в страну. Основным камнем преткновения, по словам собеседников "Ъ", остается вопрос, с какого момента применяются договоренности. Беларусь предлагает применять их с 1 июля, российская сторона — с 1 августа. Сумма задолженности за газ за шесть месяцев составляет на данный момент около $300 млн.

Собеседники "Ъ" добавляют, что, хотя схема согласована на рабочем уровне, ее еще предстоит утвердить на высшем. В Минэнерго и аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего переговоры, отказались от комментариев. В "Газпроме" заявили, что договоренности "на данный момент не достигнуты".

Для "Газпрома" соглашение означает потери в ближайшем будущем, однако они могут значительно сократиться при росте цены на нефть и укреплении рубля.

Для российской стороны в целом, по мнению собеседников "Ъ", снижение цен на газ для Минска было неизбежным, если Москва хотела продолжать курс на интеграцию в рамках ЕАЭС.