Беларусь добилась от России новой цены газа: она будет в рублях и приравнена к средней в РФ
Для российской стороны это было неизбежным, если Москва хотела продолжать курс на интеграцию в рамках ЕАЭС, считают эксперты. Таким образом, цена газа для Беларуси опустится ниже 100 долларов.
"Коммерсанту" стала известна новая схема ценообразования на российский газ для Беларуси, согласованная на рабочем уровне для решения текущего газового конфликта Москвы и Минска.
Вместо долларовой формулы цены будет применяться полностью рублевая на основе средней цены на газ в России с повышающим коэффициентом. В результате газ для Минска подешевеет в 2017 году примерно на 30%, до 6 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров (менее 100 долларов по нынешнему курсу - 1 доллар/64 руб.). Затем стоимость газа в РФ и Беларуси продолжит сближаться и сравняется к 2025 году, когда должен заработать единый рынок электроэнергии двух стран.
Читайте такжеСумма претензий "Нафтогаза" по искам к "Газпрому" составляет почти $27 миллиардовКак и предполагал "Ъ", цена газа для Минска снизится примерно до $100 за 1 тыс. кубометров с нынешних $132, причем формула ее определения полностью изменится. Сейчас в формуле в долларовом выражении учитываются цена газа на Ямале, расходы на транспортировку до Беларуси, хранение и реализацию на местном рынке. Новая формула будет полностью рублевой, рассказали "Ъ" источники, знакомые с ходом переговоров. Это снизит риски Беларуси, связанные с колебанием курса доллара.
По словам собеседников "Ъ", с 2017 года цена газа для Беларуси будет определяться по средней цене по единой системе газоснабжения (ЕСГ) России, умноженной на повышающий коэффициент. Для 2017 года средняя цена определена примерно в 4,05 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров, а повышающий коэффициент составит примерно 1,48. Таким образом, цена для Беларуси в 2017 году составит около 6 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров. Для оставшихся месяцев 2016 года будет установлена твердая цена в 6,3 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров.
Стороны также договорились, что повышающий коэффициент будет постепенно уменьшаться, и к 2025 году (когда, согласно договоренностям, страны ЕАЭС должны создать единый газовый рынок) станет равен единице. Иначе говоря, Беларусь к этому моменту будет получать газ в среднем по той же цене, что и российские потребители. В то же время договоренность предполагает изменение межправительственного соглашения от 2011 года так, чтобы убрать из него тезис о переходе России на равнодоходные цены на газ. Именно интерпретация этого пункта позволила Минску оспорить текущие цены на газ и не полностью оплачивать его, начиная с января.
Если новые условия будут утверждены, Беларусь погасит долг перед "Газпромом", включая пеню, по старой цене, а Россия полностью возобновит замороженные в ходе конфликта поставки нефти в страну. Основным камнем преткновения, по словам собеседников "Ъ", остается вопрос, с какого момента применяются договоренности. Беларусь предлагает применять их с 1 июля, российская сторона — с 1 августа. Сумма задолженности за газ за шесть месяцев составляет на данный момент около $300 млн.
Собеседники "Ъ" добавляют, что, хотя схема согласована на рабочем уровне, ее еще предстоит утвердить на высшем. В Минэнерго и аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего переговоры, отказались от комментариев. В "Газпроме" заявили, что договоренности "на данный момент не достигнуты".
Для "Газпрома" соглашение означает потери в ближайшем будущем, однако они могут значительно сократиться при росте цены на нефть и укреплении рубля.
Для российской стороны в целом, по мнению собеседников "Ъ", снижение цен на газ для Минска было неизбежным, если Москва хотела продолжать курс на интеграцию в рамках ЕАЭС.