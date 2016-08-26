В ДТЭК Ахметова заявили, что не будут продавать угольные шахты в России

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова выделит свои шахты, которые расположены в Ростовской области (Россия), в отдельную структуру, чтобы на этих активах обслуживать долг материнской компании суммой порядка 400 млн долл.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с журналистами на шахте «Юбилейная» (входит в «ДТЭК Павлоградуголь») сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

«Хочу сразу внести ясность - ростовские шахты не продаются. Сделка, которая ведется с нашими кредиторами, – это вывод этих шахт из периметра компании «ДТЭК Энерго», но они остаются в собственности ДТЭК как ключевой холдинговой компании», - сказал он.

По словам Тимченко, операция по выводу ростовских шахт в отдельную структуру должна завершиться в сентябре.

«Это привет к значительному уменьшению кредитной нагрузки на компанию «ДТЭК Энерго», более чем на 400 млн долл.», - сказал он, отметив, что ростовские шахты будут обслуживать этот долг 5 лет.

«Финансовая модель операции позволит ростовским шахтам обслуживать и выплачивать кредит в ходе их хозяйственной деятельности», - добавил гендиректор ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 марта 2016 года снизило рейтинг ДТЭК до дефолтного уровня «RD» с «С» в связи с вероятной просрочкой ряда платежей по банковским кредитам и невыплатой банковских долгов.

ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды на 600 млн долл. с погашением в апреле 2018 года.

В первом полугодии 2015 года компания провела обмен еврооблигаций в размере 200 млн долл. на новые бумаги на сумму 160 млн долл. со сроком погашения в марте 2018 года. Во втором полугодии 2015 года с целью организации процесса реструктуризации долговых обязательств компания наняла финансового советника компании Rothschild и юридического консультанта компании Latham & Watkins.

По информации пресс-службы ДТЭК, общий кредитный портфель холдинга на сегодня составляет 2,5 млрд долл.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Холдинг ДТЭК в 2015 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2014 годом почти в два раза – до 37,4 млрд грн с 19,6 млрд грн.