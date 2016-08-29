На мировых торгах в понедельник, 29 августа, цены на нефть возобновили падение на фоне роста поставок из Ирака, а также из-за сомнений инвесторов, что переговоры нефтедобывающих стран в сентябре помогут стабилизировать рынок, передает Reuters.

Так, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent опустилась на 1,24% - до $49,32 за баррель, WTI - на 1,39%, до $46,98 за баррель.

Читайте такжеЭксперты предрекли затяжной мировой кризис и падение грузопотоков«Рынки все больше склонны игнорировать эти переговоры: даже если страны согласуют ограничение добычи, контроль за соблюдением этого соглашения будет проблемой», - отмечают аналитики Barclays.

Отгрузка нефти из Ирака в августе не упала, а наоборот - выросла в августе до 3,205 млн баррелей в сутки.

Страны-члены ОПЕК планируют провести неофициальное совещание в кулуарах XV международного энергетического форума в Алжире, который пройдет с 26 по 28 сентября.

На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сейчас нет необходимости в значительном вмешательстве в ситуацию на рынке нефти, поскольку он движется в правильном направлении, и спрос на нефть растет. Он также сообщил, что добыча нефти в стране остается на рекордном уровне 10,67 млн баррелей в сутки.