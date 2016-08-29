В порту "Южный" завершают разгрузку африканского угля для украинских ТЭС

Судно с 71,7 тыс. угля из Южно-Африканской Республики, которое 25 августа прибыло в порт «Южный», завершит разгрузку 29-30 августа, после чего уголь поступит на склады теплоэлектростанций государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

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«25 августа в морской торговый порт «Южный» встал под разгрузку балкер (судно для перевозки насыпных грузов – УНИАН) Coronis с 71,7 тыс. тонн энергетического угля из Южно-Африканской Республики… Полная разгрузка всех контейнеров судна займет около 4-5 дней», - сообщает пресс-служба «Центрэнерго».

Согласно сообщению, в ближайшее время первые 50 вагонов с углем будут отправлены на склады Трипольской ТЭС, которая входит в структуру «Центрэнерго».

По информации пресс-службы, данный уголь был куплен у швейцарской компании, которая является международным трейдером, Alchar Services SA.

«Международная компания Incolab Services B.V., специализирующаяся на проведении независимой экспертизы, контроля и сертификации, осуществляет контроль качественных показателей угля. Разгрузку и проведение пробоотбора груза сопровождают специалисты «Центрэнерго», Трипольской и Змиевской ТЭС», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью утратила контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт по добыче именно антрацитового угля.

В январе 2015 года из-за военных действий на Донбассе Украина сократила добычу угля по сравнению с январем 2014 года вдвое - до 2,5 млн тонн. В таких условиях власть приняла решение импортировать уголь из Австралии (одно судно приобрела ДТЭК), ЮАР и России.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл. Крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году были Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в денежном выражении составил 771,3 млн долл. (47,2% расходов на импорт твердого топлива), из США - 400 млн долл. (24,5%), из Казахстана - 123,7 млн долл. (7,6%). На другие страны пришлось 338,2 млн долл.

В конце мая 2016 года министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что Украина в текущем году не будет закупать антрацитовый уголь в Южно-Африканской Республике.

4 августа Насалик во время пресс-конференции, посвященной 100 дням его пребывания в должности, сообщил, что в 20-х числах августа ожидается прибытие грузового судна с импортным энергетическим углем.