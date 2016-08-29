Украина из-за ремонта газопровода снизит транзит газа в балканском направлении в два раза

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» приступила к ремонту участка магистрального газопровода в Одесской области, по которому газ поставляется в Молдову и страны Балканского полуострова.

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«Сегодня компания приступила к ремонту газопровода в Одесской области на приграничном участке одного из магистральных газопроводов балканского направления», - сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

Согласно сообщению, в связи с проведением ремонтных работ на данном участке газопровода будет снижено давление газа, а объем прокачки уменьшится с 40 до 18 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, 27 августа 2016 года на вышеупомянутом участке газопровода (на трубе) была обнаружена трещина, что привело к утечке газа. Для устранения этого недостатка было принято решение заменить поврежденный участок новой трубой.

По оценкам «Укртрансгаза», данный ремонт может занять до 8 дней.

На время проведения ремонтных работ планировалось снизить давление газа, о чем было сообщено контрагентам и операторам газотранспортных систем соседних стран.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину, как с России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».