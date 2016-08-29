Украинцы смогут получать компенсацию за некачественные услуги электроснабжения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, которое регламентирует качество услуги электроснабжения и предоставляет возможность потребителям получать компенсацию в случае нарушения параметров его качества. Данное решение было принято на очередном заседании комиссии.

Читайте такжеКабмин упростил правила установки счетчиков электроэнергии для потребителей

«Должен осуществляется мониторинг услуг по электроснабжению и компенсации за нарушения предоставления таких услуг. В Украине пока нет компенсации за некачественные поставки электроэнергии. Мы как комиссия должны инициировать введение такой компенсации», - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Также, по словам Вовка, в 2015 году было зарегистрировано 6,7 тыс. нарушений стандартов присоединения к энергетическим сетям.

«Наиболее частные нарушения встречаются в следующих компаний: «Киевэнерго», «Закарпатьоблэнерго», «Южная железная дорога» и «Ровнооблэнерго», - сказал Вовк.

Согласно информации НКРЭКУ, данная компенсация будет начисляться путем уменьшения счетов за электроэнергию для потребителя за следующий месяц. Если компании не будет учитывать значение компенсации – тогда к этим энергоснабжающим компаниям (облэнерго) будут применены дополнительные санкции.

Говоря о механизме получения компенсации, глава Нацкомиссии отметил, что потребитель будет заполнять заявку, в которой будет отмечена сумма компенсации и нарушения энергопоставляющей компании.

«Это постановление должно пройти регистрацию в Минюсте и с 1 ноября 2016 потребители смогут получать такую компенсацию», - подчеркнул Вовк.

Как сообщал УНИАН, в средине июня представители Антимонопольного комитета обвинили энергоснабжающие компании в том, что они препятствуют входу на рынок независимых поставщиков, в частности, не принимая, не согласовывая или затягивая время рассмотрения документов от таких поставщиков. Еще в 2007-2009 годах АМКУ возбудил ряд дел против облэнерго по признакам злоупотребления монопольным положением.

Также 23 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил до 1 сентября текущего года окончательно согласовать и принять правительственное решение об упрощении подключения объектов хозяйствования – промышленных предприятий и других объектов – к электросетям.