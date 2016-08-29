Китай продлил "Нафтогазу" срок доступности кредита объемом $3,6 миллиарда

17:47, 29 августа 2016
Энергетика
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Средства будут доступны для использования до 25 декабря 2017 года.

Фото УНИАН

Китай продлил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» срок доступности кредита объемом 3,6 млрд долл. на проекты в энергетической отрасли до 25 декабря 2017 года, говорится в сообщении компании.

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«Кредитные средства по кредитному соглашению от 25.12.2012 г. между НАК «Нафтогаз Украины» и Государственным банком развития КНР объемом 3,65 млрд дол. будут доступны для использования до 25.12.2017 г. Такое решение было принято китайской стороной 25 августа этого года в ходе протокольного заседания подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР», - сообщили в «Нафтогазе».

В сообщении отмечается, что продление срока доступности кредита позволит Украине не потерять возможность пользования «длинными» и конкурентными по цене средствами для модернизации энергетической отрасли и должно быть достаточным для согласования единой позиции по использованию этих средств между всеми украинскими ведомствами.

Пресс-служба напоминает, что в прошлом году «Нафтогаз» подал в Министерство экономического развития и торговли четыре инвестиционные предложения в рамках данной кредитной линии для оценки их экономической эффективности и внесения в Государственный реестр. В частности, это проект модернизации систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей, два проекта по строительству теплоэлектростанций в Киеве и Львовской области, а также закупка бурового и вспомогательного оборудования для увеличения добычи газа компании «Укргазвыдобування». В июне 2016 года «Нафтогаз» обратился к Государственному банку развития КНР с просьбой продлить срок доступности кредитных средств.

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«Нафтогаз» ожидал предварительного согласования проектов китайской стороной в ходе заседания подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Украиной и КНР на прошлой неделе. Однако, учитывая изменение позиции Министерства энергетики и угольной промышленности, которое отозвало свое письмо-согласование проектов «Нафтогаза», на уровне украинских министерств не была выработана согласованная позиция, и вопрос согласования проектов был исключен из повестки дня заседания», - уточнили в компании.

Также сообщается, что для Украины кредитное соглашение с Государственным банком развития КНР является крупнейшим доступным источником финансирования проектов по энергоэффективности и снижению потребления импортируемых энергоресурсов. 

«На сегодняшний день эти средства также являются конкурентными по стоимости по сравнению с другими возможными источниками финансирования подобных проектов в таких объемах», - отметили в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» договорилась о привлечении у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредита на сумму 3,6 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В конце 2015 года «Нафтогаз Украины» заявил, что боится потерять кредит Банка развития Китая, около 40% которого компания хочет направить на широкомасштабную замену котлов населению для сокращения потребления газа, из-за медленного согласования проектов финансирования в Украине.

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